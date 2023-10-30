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В Башкирии ограбили ломбард, чтобы все сдать в другой ломбард

В Башкирии ограбили ломбард, чтобы все сдать в другой ломбард

09:10, 30 окт 2023

В Башкирии осудили двоих жителей Туймазов ограбивших ломбард.

В теплый летний вечер двое туймазинцев решили отпраздновать день рождения одного из них. За время застолья они выпили изрядное количество спиртного, что подтолкнуло их на преступную затею. Один из друзей предложил своему товарищу подзаработать путем ограбления.

Подобравшись к одному из местных ломбардов, они взломали входную дверь с помощью монтировки и проникли внутрь помещения. Там злоумышленники выкрали сейф, в котором хранились наличные деньги, ювелирные украшения, два ноутбука, два мобильных телефона, часы и скрылись с места преступления в неизвестном направлении.

Личности преступников были в скором времени установлены сотрудниками полиции. Одного уже осудили, и он отбывает срок в одной из тюрем. Признался в содеянном и другой участник. Часть похищенных вещей на сумму порядка 100 тысяч рублей они сдали в другой ломбард, остальное продали незнакомцам.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Туймазы ограбление
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