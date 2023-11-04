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В Башкирии пропал 44-летний житель Мишкинского района

В Башкирии пропал 44-летний житель Мишкинского района

12:45, 04 ноя 2023

Поисково-спасательное движение «Лиза Алерт» в Республике Башкортостан сообщает о пропаже жителя Мишкинского района Александра Айметова. Мужчине 44 года, он пропал 31 октября.

Поисковики уточняют, что Александр ушел из дома в черной куртке, черных брюках, черной кепке и темных кроссовках. Кроме того, по ориентировке волонтеров, у него среднее телосложение и русые волосы.

Волонтеры обращаются ко всем жителям Башкирии с просьбой о помощи в поисках Александра Айметова. Если кто-либо располагает информацией о возможном местонахождении пропавшего мужчины или видел его после 31 октября, пожалуйста, свяжитесь по телефону 8-800-700-54-52 или позвоните по единому номеру экстренных служб 112.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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