Страшное ДТП в Башкирии: погибший и 5 госпитализированных, среди них 3 ребенка

1 декабря примерно в 16 часов дня неподалеку от населенного пункта Константиновка на территории Туймазинского района Башкирии произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

Согласно предварительной информации, поступившей от сотрудников республиканской ГИБДД, автомобиль марки BMW по неустановленной пока причине выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ехавшим навстречу Hyundai Accent.

В результате аварии пассажир "Хендая" получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью – медики прибывшей на место происшествия бригады скорой помощи не смогли спасти ему жизнь.

Водитель BMW и четверо находившихся в салоне пассажиров, в числе которых было трое детей, с различными травмами были госпитализированы. Отмечается, что все несовершеннолетние в момент аварии находились в специальных детских удерживающих креслах. Также медицинская помощь потребовалась и второму пассажиру автомобиля "Хендай".

На момент подготовки данного материала на месте происшествия продолжали работу сотрудники Госавтоинспекции и других экстренных и спасательных служб. Причины и точные обстоятельства случившегося уточняются.

Читайте также: Стали известны подробности ДТП в Башкирии с гибелью матери и ребенка

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео

Видео: ГИБДД по РБ