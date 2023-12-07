В Башкирии мужчина в пьяной ссоре убил сожительницу ножом

Трагический инцидент произошел в начале ноября в одном из частных домовладений Белебеевского района Республики Башкортостан. Как стало известно из материалов уголовного дела, 29-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения вступил в словесную перепалку со своей 44-летней гражданской женой, с которой проживал уже несколько лет.

Поводом для конфликта послужило возмущение женщины тем фактом, что ее партнер начал распивать спиртные напитки в ее отсутствие, не дождавшись ее прихода с работы. В ходе эмоционального спора мужчина в приступе ярости схватил лежавший на столе кухонный нож и нанес им удар в грудь сожительнице. Затем, осознав содеянное, он в панике бросился просить у нее прощения.

Несмотря на полученное ранение, женщина на удивление спокойно отреагировала на нападение и даже нашла в себе силы простить агрессора. После инцидента пара легла спать в свою спальню как ни в чем не бывало. Однако ночью мужчина обнаружил, что его подруга перестала подавать признаки жизни. В ужасе осознав, что его удар оказался смертельным, он позвал на помощь соседей, которые вызвали полицию и скорую помощь.

По данному факту следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение смерти другому человеку". Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, допрошены свидетели. Подозреваемый заключен под стражу на время следствия.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: следком