В Башкирии водителю из Татарстана дали 5 лет колонии за ДТП с 6 погибшими

Трагическое дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизни шести человек, произошло 2 июля 2021 года на федеральной трассе Москва-Уфа в Кушнаренковском районе Башкирии.

По версии следствия, в тот роковой день водитель грузовика Скания не справился с управлением и столкнулся с другим большегрузом – Мерседес. От сильного удара у Скании отлетело колесо, которое влетело в автомобиль Lada Largus, двигавшийся во встречном направлении по соседней полосе.

Ситуация развивалась стремительно. Потеряв управление после удара колесом, водитель Lada Largus вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2121 «Нива». От сильного удара Lada Largus перевернулась и тут же загорелась.

К моменту прибытия спасателей и медиков для шести человек, находившихся в автомобиле, было уже слишком поздно. Среди погибших оказалась беременная женщина на 8 месяце.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Расследование проводили сотрудники Следственного комитета республики совместно с прокуратурой.

Обвиняемым по делу проходил водитель Scania - житель Татарстана. Он категорически отрицал свою вину за случившееся. Однако собранные следствием улики и материалы дела указывали на его непосредственную причастность к ДТП и гибели людей.

Сегодня, 7 декабря, суд вынес приговор по этому резонансному делу. Водителю Scania назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав сроком на 2 года.

Автор: Семен Подгорный