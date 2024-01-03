Житель Башкирии получил ожоги во время укладки теплого пола
Накануне на территории Туймазинского района Башкирии произошел несчастный случай, связанный с установкой системы теплых полов. 46-летний житель населенного пункта Ермухаметово, решил своими силами обустроить теплые полы на кухне.
Для этого он приобрел специальный раствор, которым нужно было обработать пол перед укладкой нагревательного кабеля. Однако в процессе опрыскивания состав воспламенился. Возможно, причиной возгорания стал установленный на кухне газовый котел.
Мужчина в попытке самостоятельно потушить возникшее возгорание получил сильные ожоги, сообщает Главное управление МЧС по Республике Башкортостан.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
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