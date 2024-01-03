Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Житель Башкирии получил ожоги во время укладки теплого пола

Житель Башкирии получил ожоги во время укладки теплого пола

Накануне на территории Туймазинского района Башкирии произошел несчастный случай, связанный с установкой системы теплых полов. 46-летний житель населенного пункта Ермухаметово, решил своими силами обустроить теплые полы на кухне.

Для этого он приобрел специальный раствор, которым нужно было обработать пол перед укладкой нагревательного кабеля. Однако в процессе опрыскивания состав воспламенился. Возможно, причиной возгорания стал установленный на кухне газовый котел.

Мужчина в попытке самостоятельно потушить возникшее возгорание получил сильные ожоги, сообщает Главное управление МЧС по Республике Башкортостан.

Два человека погибли в пожаре в Туймазинском районе Башкирии

Читайте также:

Два человека погибли в пожаре в Туймазинском районе Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия пожар
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok