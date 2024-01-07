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В ГИБДД Башкирии сообщили о смертельной аварии в Нуримановском районе

В ГИБДД Башкирии сообщили о смертельной аварии в Нуримановском районе

В воскресенье, 7 января, на территории Нуримановского района РБ произошла смертельная автомобильная аварии. По сообщению сотрудников региональной Госавтоинспекции, в результате столкновения двух автомобилей на 39 километре автодороги в направлении Уфа-Иглино-Красная Горка погибли два человека.

Как стало известно, в лобовое столкновение попали легковой автомобиль Kia Rio и внедорожник Renault Duster. В результате инцидента скончались на месте водитель и пассажир автомобиля марки Kia.

По данным прокуратуры, в этой же аварии получили травмы еще четверо человек, среди которых были несовершеннолетние дети. Все пострадавшие были госпитализированы и находятся в больнице.

В настоящее время на месте ДТП продолжают работу экстренные и спасательные службы, сотрудники ГИБДД устанавливают точные обстоятельства и причины трагедии.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Видео: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Нуримановский район происшествия аварии
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