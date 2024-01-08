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На Шри-Ланке в ДТП погиб исполнительный директор металлопрокатной компании из Башкирии

На Шри-Ланке в ДТП погиб исполнительный директор металлопрокатной компании из Башкирии

На экзотическом острове Шри-Ланка произошло трагическое происшествие, унесшее жизнь гражданина России.

42-летний житель города Октябрьский Ильдар А. погиб в результате автомобильной аварии, случившейся во время организованного туристического тура. Как стало известно из достоверных источников, 5 января автобус с группой россиян столкнулся с грузовиком по вине водителя, который, предположительно, уснул за рулем.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в вечернее время, когда туристы возвращались в отель после очередной экскурсии. Пассажирам пришлось покидать салон через окна, поскольку прибывшие на место аварии спасатели не смогли оперативно оказать помощь пострадавшим.

К сожалению, Ильдар А., находившийся в передней части салона, получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался в одной из местных больниц, куда некоторые туристы добрались самостоятельно.

Погибший был женат и ехал вместе со своей супругой, однако перед аварией пересел на переднее сиденье, чтобы немного вздремнуть после еды. Известно, что Ильдар А. занимал должность исполнительного директора в металлообрабатывающей компании своего родного города.

Родственники покойного планируют кремировать его тело на Шри-Ланке, если получат соответствующее разрешение от местных властей. В настоящее время они решают множество юридических вопросов, связанных с трагедией.

В интернете появилась информация о том, что организатор тура Артур Бакаев якобы пытается скрыть подробности инцидента. Однако сам Бакаев опроверг эти обвинения на своей странице в социальной сети. Он заявил, что поддерживает связь с родственниками погибшего и они не имеют к нему претензий.

По словам Бакаева, распространяемые слухи сильно мешают решать реальные проблемы, связанные с оформлением документов и отправкой тела на родину. Организатор тура выразил надежду, что необоснованная травля в интернете прекратится и позволит сосредоточиться на важных юридических вопросах.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Мэш Батащ
Теги: происшествия аварии
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