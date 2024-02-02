В Уфе пропал 7-летний мальчик

В Уфе 2 февраля пропал 7-летний мальчик по имени Лев Булдырский. Как сообщил поисково-спасательная организация "БашРегионСпас", в тот день ребенок отправился в школу, однако после этого его местонахождение остается неизвестным.

Мальчик имеет худощавое телосложение и рост порядка 120 см. У него русые волосы и глаза серо-голубого цвета. В день исчезновения на Льве была зеленая болоньевая куртка в сочетании с черными болоньевыми штанами. На голове - черно-оранжевая шапка.

В поисково-спасательном отряде обратились ко всем, кто может обладать информацией о местонахождении пропавшего школьника. Их просят срочно связаться с отрядом по номеру телефона 8-937-3-102-112 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети