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В Уфе пропал 7-летний мальчик

В Уфе пропал 7-летний мальчик

В Уфе 2 февраля пропал 7-летний мальчик по имени Лев Булдырский. Как сообщил поисково-спасательная организация "БашРегионСпас", в тот день ребенок отправился в школу, однако после этого его местонахождение остается неизвестным.

Мальчик имеет худощавое телосложение и рост порядка 120 см. У него русые волосы и глаза серо-голубого цвета. В день исчезновения на Льве была зеленая болоньевая куртка в сочетании с черными болоньевыми штанами. На голове - черно-оранжевая шапка.

В поисково-спасательном отряде обратились ко всем, кто может обладать информацией о местонахождении пропавшего школьника. Их просят срочно связаться с отрядом по номеру телефона 8-937-3-102-112 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия поиск
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