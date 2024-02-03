Житель Башкирии без вести пропал по пути в Санкт-Петербург

Уже более двух недель продолжаются поиски 28-летнего уроженца башкирского города Нефтекамска Марата Гатина, который бесследно исчез по пути в Санкт-Петербург. Как сообщается в паблике "Башрегионспас" в социальной сети, неравнодушных граждан просят оказать содействие в установлении местонахождения пропавшего мужчины.

Известно, что Марат Гатин 21 января текущего года отправился в Северную столицу. Однако с того момента его местонахождение остается неизвестным, и нет никакой информации о его судьбе. По имеющимся данным, мужчина нуждается в срочной медицинской помощи.

В связи с этим, волонтеры обращаются ко всем неравнодушным людям с просьбой оказать посильную помощь в розыске пропавшего. Любая информация о его возможном местонахождении или обстоятельствах исчезновения крайне важна. Ее можно сообщить по телефонам горячей линии - 112 или 8-937-3-102-112.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети