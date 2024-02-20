Смертельное ДТП в Башкирии: скорая помощь столкнулась с тепловозом, есть жертвы - видео
21:34, 20 фев 2024
В Стерлитамаке 20 февраля 2024 года произошло трагическое ДТП на железнодорожном переезде, расположенном на улице Стерлибашевский тракт. В результате столкновения автомобиля скорой медицинской помощи с движущимся тепловозом один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.
По предварительным данным, водитель скорой, по неустановленным пока причинам, не заметил приближающийся состав и допустил столкновение. Удар был такой силы, что шансов выжить у одного из пассажиров скорой не было.
Четверо других участников происшествия были госпитализированы в ближайшое медицинское учреждение. Врачи оценивают их состояние как стабильное.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и другие экстренные службы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии. Ведется следствие.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Бураевском районе Башкирии произошло ДТП с участием грузовика, в результате которого пострадали два человека
Происшествия в Башкирии
Смертельное ДТП в Башкирии: нетрезвый водитель иномарки столкнулся с машиной пенсионера
Происшествия в Башкирии
В Буздякском районе Башкирии 4 человека пострадали в ДТП
Происшествия в Башкирии
Смертельное ДТП в Башкирии: Ford Focus врезался в грузовик, погиб водитель