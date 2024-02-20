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Смертельное ДТП в Башкирии: скорая помощь столкнулась с тепловозом, есть жертвы - видео

Смертельное ДТП в Башкирии: скорая помощь столкнулась с тепловозом, есть жертвы - видео

21:34, 20 фев 2024

В Стерлитамаке 20 февраля 2024 года произошло трагическое ДТП на железнодорожном переезде, расположенном на улице Стерлибашевский тракт. В результате столкновения автомобиля скорой медицинской помощи с движущимся тепловозом один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

По предварительным данным, водитель скорой, по неустановленным пока причинам, не заметил приближающийся состав и допустил столкновение. Удар был такой силы, что шансов выжить у одного из пассажиров скорой не было.

Четверо других участников происшествия были госпитализированы в ближайшое медицинское учреждение. Врачи оценивают их состояние как стабильное.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и другие экстренные службы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии. Ведется следствие.

На трассе в Башкирии перевернулся бензовоз На трассе в Башкирии перевернулся бензовоз
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Стерлитамак происшествия аварии
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