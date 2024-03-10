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Жительница Башкирии, пытаясь продать куриные яйца, лишилась 28 тысяч рублей

Жительница Башкирии, пытаясь продать куриные яйца, лишилась 28 тысяч рублей

16:06, 10 мар 2024

Жительница башкирского города Баймака, желая продать куриные яйца, столкнулась с коварными мошенниками, которые, используя доверие и хитроумные методы, лишили ее 28 тысяч рублей.

Женщина, решив реализовать продукцию собственного производства, разместила объявление о продаже яиц в социальных сетях. Именно там на ее предложение откликнулись аферисты, умело маскирующиеся под добросовестных покупателей.

Под предлогом отправки предоплаты за заветный товар, мошенники убедили свою жертву продиктовать код из SMS-сообщения. Не подозревая о коварной задумке, женщина предоставила злоумышленникам доступ к своим финансам, что обернулось для нее потерей 28 тысяч рублей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Баймак мошенники
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