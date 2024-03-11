В Башкирии после пожара на автомойке обнаружили труп мужчины

09:00, 11 мар 2024

В селе Большеустьикинское Мечетлинского района Башкирии 11 марта разыгралась трагедия. Около полуночи на автомойке вспыхнул пожар, унесший жизнь человека.

Огненная стихия быстро охватила здание, площадь которого составляла 225 квадратных метров. Пламя полностью уничтожило кровлю.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные. В ходе тушения в помещении размером 12 квадратных метров они обнаружили тело 61-летнего охранника.

Причины трагедии пока не установлены. Дознаватели МЧС проводят расследование, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ