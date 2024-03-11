Жительница Уфы родила дома ребенка, а затем избавилась от него

11:12, 11 мар 2024

В одном из густонаселенных микрорайонов Уфы разыгралась леденящая душу трагедия, ставшая достоянием гласности лишь после вмешательства правоохранительных органов.

39-летняя местная жительница, имя которой не разглашается в интересах следствия, лишила жизни свое только что появившееся на свет дитя.

По данным прокуратуры, зимой прошлого года женщина родила в домашних условиях. Однако вместо того, чтобы окружить новорожденного сына заботой и любовью, она решила избавиться от него. Беспомощного младенца завернули в простыню, после чего поместили в пакет и спрятали в одной из кладовых подъезда многоэтажного жилого комплекса в микрорайоне Сипайлово

Шокирует не только сам факт детоубийства, но и обстоятельства, при которых он был совершен. Дома у злоумышленницы остались еще двое несовершеннолетних детей, чья психика, безусловно, будет надолго травмирована известием о зверском поступке матери.

На данный момент обвиняемая признала свою вину. Материалы резонансного уголовного дела уже переданы в суд для дальнейшего разбирательства.

Автор: Семен Подгорный