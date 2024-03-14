Грузчик «Раевсахара» в Башкирии получил тяжелую травму на складе: на него рухнул штабель с сахаром
11:58, 14 мар 2024
В складских помещениях компании «Раевсахар», расположенной в Альшеевском районе Башкирии, произошел несчастный случай, ставший причиной серьезного расследования со стороны государственных органов надзора.
12 марта, 25-летний грузчик стал свидетелем внезапного обрушения штабеля. Молодой человек попытался увернуться от смертоносного груза, но не смог сохранить равновесие и рухнул прямо на металлический борт конвейерной ленты. Удар был настолько сильным, что привел к серьезной травме левой ноги.
По данному инциденту Государственная инспекция по труду в Башкирии инициировала расследование. Ведомство намерено выяснить все обстоятельства и причины случившегося.
Автор: Вадим Рудаков
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