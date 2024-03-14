Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Грузчик «Раевсахара» в Башкирии получил тяжелую травму на складе: на него рухнул штабель с сахаром

Грузчик «Раевсахара» в Башкирии получил тяжелую травму на складе: на него рухнул штабель с сахаром

11:58, 14 мар 2024

В складских помещениях компании «Раевсахар», расположенной в Альшеевском районе Башкирии, произошел несчастный случай, ставший причиной серьезного расследования со стороны государственных органов надзора.

12 марта, 25-летний грузчик стал свидетелем внезапного обрушения штабеля. Молодой человек попытался увернуться от смертоносного груза, но не смог сохранить равновесие и рухнул прямо на металлический борт конвейерной ленты. Удар был настолько сильным, что привел к серьезной травме левой ноги.

По данному инциденту Государственная инспекция по труду в Башкирии инициировала расследование. Ведомство намерено выяснить все обстоятельства и причины случившегося.

Прогулка обернулась кошмаром: в Башкирии спасатели вытащили упавшего в реку мужчину Прогулка обернулась кошмаром: в Башкирии спасатели вытащили упавшего в реку мужчину
Автор: Вадим Рудаков
Теги: Альшеевский район происшествия несчастный случай
Читайте также

В Белорецком районе рабочий металлургического комбината получил тяжелую травму
Происшествия в Башкирии
В Белорецком районе рабочий металлургического комбината получил тяжелую травму
Сотрудница «Учалинского ГОК» получила травму ноги после наезда на нее вагона
Происшествия в Башкирии
Сотрудница «Учалинского ГОК» получила травму ноги после наезда на нее вагона
На предприятии в Уфе произошла страшная трагедия
Происшествия в Башкирии
На предприятии в Уфе произошла страшная трагедия
В Уфе на формовщика упала 360-килограммовая плита
Происшествия в Башкирии
В Уфе на формовщика упала 360-килограммовая плита


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok