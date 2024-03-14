Грузчик «Раевсахара» в Башкирии получил тяжелую травму на складе: на него рухнул штабель с сахаром

11:58, 14 мар 2024

В складских помещениях компании «Раевсахар», расположенной в Альшеевском районе Башкирии, произошел несчастный случай, ставший причиной серьезного расследования со стороны государственных органов надзора.

12 марта, 25-летний грузчик стал свидетелем внезапного обрушения штабеля. Молодой человек попытался увернуться от смертоносного груза, но не смог сохранить равновесие и рухнул прямо на металлический борт конвейерной ленты. Удар был настолько сильным, что привел к серьезной травме левой ноги.

По данному инциденту Государственная инспекция по труду в Башкирии инициировала расследование. Ведомство намерено выяснить все обстоятельства и причины случившегося.

Автор: Вадим Рудаков