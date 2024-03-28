В Уфе пьяные мужчины избили мужчину на глазах у его семьи

09:30, 28 мар 2024

Накануне тихий жилой двор на улице Российской, 20 в Уфе стал ареной шокирующего происшествия. Группа нетрезвых мужчин жестоко избила местного жителя, пока его жена и сын в ужасе наблюдали за происходящим.

По словам очевидцев, конфликт начался в лифте. Один из нетрезвых субъектов посчитал, что ему дерзко ответили, и, выйдя из подъезда, решил «разобраться». Подъехав на подмогу, его «соратники» безжалостно накинулись на ничего не подозревающего мужчину.

На кадрах с домофона видно, как пьяная толпа методично избивает свою жертву, а он, в отчаянной попытке защититься, отбивается скалкой для теста.

«На месте этого мужчины мог быть ваш муж, сын, или кто-то из близких и родных. Какое право имеет человек поднимать руку на другого человека, да еще и толпой?», — с негодованием вопрошают пользователи социальных сетей, где разлетелись кадры избиения.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что ранее подобных заявлений от пострадавшего не поступало. В данный момент по факту происшествия проводится проверка.

Автор: Алия Карачурина

Фото: скриншот видео