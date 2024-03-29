В Башкирии свернули поиски подростка, ушедшего из дома месяц назад
14:04, 29 мар 2024
29 марта стало известно о завершении поисков 15-летнего жителя Учалинского района Башкирии, который пропал без вести месяц назад. Подросток был найден живым в городе Челябинске.
О пропаже подростка в конце февраля сообщило «Учалинское волонтерское движение». По словам активистов, он сказал своим близким, что едет в город, после чего бесследно исчез.
Как стало известно, мальчик покинул дом, не взяв с собой телефон. Ситуация омрачается непростой семейной историей: о его биологическом отце ничего не известно, а мать, к сожалению, злоупотребляет алкоголем. Она неоднократно привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей и даже состояла на учете в отделе МВД по делам несовершеннолетних как неблагополучный родитель.
Примечательно, что о пропаже мальчика в полицию сообщил не кто-либо из его родных, а школьный социальный педагог.
На данный момент известно, что подросток находится в безопасности. Обстоятельства его исчезновения и дальнейшие планы пока не оглашаются.
Автор: Алия Карачурина
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