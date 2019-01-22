В Уфе подросток выпал из окна 18-этажного дома
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Страшный несчастный случай произошел сегодня в Кировском районе Уфы. Около половины второго из окна дома на улице Пушкина 45/1 упал школьник, сообщила пресс-служба управления гражданской защиты Уфы, сообщает Новости Башкирии сегодня.
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