В Уфе подросток выпал из окна 18-этажного дома

Страшный несчастный случай произошел сегодня в Кировском районе Уфы. Около половины второго из окна дома на улице Пушкина 45/1 упал школьник, сообщила пресс-служба управления гражданской защиты Уфы, сообщает Новости Башкирии сегодня.



Известно, что подросток находился дома вместе с мамой – семья жила на одном из верхних этажей 18-этажного дома. При падении мальчик получил смертельные травмы, и прибывшие на место происшествия медики не смогли ничем помочь. Что стало причиной трагедии, предстоит установить следователям, которые также уже побывали на месте происшествия.