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В Уфе подросток выпал из окна 18-этажного дома

Добавлено: 22.01.19
Просмотров: 45
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе подросток выпал из окна 18-этажного дома

Страшный несчастный случай произошел сегодня в Кировском районе Уфы. Около половины второго из окна дома на улице Пушкина 45/1 упал школьник, сообщила пресс-служба управления гражданской защиты Уфы, сообщает Новости Башкирии сегодня.

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Известно, что подросток находился дома вместе с мамой – семья жила на одном из верхних этажей 18-этажного дома. При падении мальчик получил смертельные травмы, и прибывшие на место происшествия медики не смогли ничем помочь. Что стало причиной трагедии, предстоит установить следователям, которые также уже побывали на месте происшествия.

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