В Уфе охранники бара избили двух инвалидов по слуху

С таким заявлением пострадавшие обратились в полицию. Шокирующий случай нападения охранников бара по улице Пархоменко в Уфе на глухонемых посетителей произошел на днях.



Как рассказала «Вестям» мама одного из парней-инвалидов, ее 26-летний сын впервые в жизни решил отпраздновать свой день рождения в развлекательном заведении. Сотрудники face-контроля пропустили именинника, однако двум его товарищам отказали во входе. В результате произошел конфликт. По версии одного из пострадавших, охранники избили его, а в лицо друга распылили газ из баллончика.После случившегося инвалиду пришлось обратился за медицинской помощью. В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что по заявлению проводится проверка.