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В Уфе охранники бара избили двух инвалидов по слуху

Добавлено: 30.01.19
Просмотров: 16
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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В Уфе охранники бара избили двух инвалидов по слуху

С таким заявлением пострадавшие обратились в полицию. Шокирующий случай нападения охранников бара по улице Пархоменко в Уфе на глухонемых посетителей произошел на днях.

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Как рассказала «Вестям» мама одного из парней-инвалидов, ее 26-летний сын впервые в жизни решил отпраздновать свой день рождения в развлекательном заведении. Сотрудники face-контроля пропустили именинника, однако двум его товарищам отказали во входе. В результате произошел конфликт. По версии одного из пострадавших, охранники избили его, а в лицо друга распылили газ из баллончика.

После случившегося инвалиду пришлось обратился за медицинской помощью. В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что по заявлению проводится проверка.

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