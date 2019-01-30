В Уфе охранники бара избили двух инвалидов по слуху
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С таким заявлением пострадавшие обратились в полицию. Шокирующий случай нападения охранников бара по улице Пархоменко в Уфе на глухонемых посетителей произошел на днях.
После случившегося инвалиду пришлось обратился за медицинской помощью. В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что по заявлению проводится проверка.
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