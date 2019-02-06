В городе Туймазы автомобиль снес столб линии электропередачи

В городе Туймазы днём 5 февраля автомобиль снес столб линии электропередачи. По информации местной Госавтоинспекции, на улице Советской столкнулись «Форд Фокус», под управлением 39-летнего туймазинца, и «Ауди 5», за рулем которой находился 58-летний местный житель. От удара «Ауди» врезалась в столб ЛЭП.



В ДТП пострадал водитель «Форда». Его госпитализировали.По данным ведомства, на территории Туймазинского района и Туймазов произошло пять автоаварий, в которых пять человек получили травмы различной степени тяжести.