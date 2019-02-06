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В городе Туймазы автомобиль снес столб линии электропередачи

Добавлено: 06.02.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Туймазинский район
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В городе Туймазы автомобиль снес столб линии электропередачи

В городе Туймазы днём 5 февраля автомобиль снес столб линии электропередачи. По информации местной Госавтоинспекции, на улице Советской столкнулись «Форд Фокус», под управлением 39-летнего туймазинца, и «Ауди 5», за рулем которой находился 58-летний местный житель. От удара «Ауди» врезалась в столб ЛЭП.

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В ДТП пострадал водитель «Форда». Его госпитализировали.

По данным ведомства, на территории Туймазинского района и Туймазов произошло пять автоаварий, в которых пять человек получили травмы различной степени тяжести.

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