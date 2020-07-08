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В Башкирии из-за нарушений изъяли 84 кг молочной продукции

В Башкирии из-за нарушений изъяли 84 кг молочной продукции

| 08 июл 2020 | 17:37

Роспотребнадзор Башкирии исследовал более 2000 проб молочной продукции в республике. Часть из них не соответствовала правилам.



По химическим показателям превышали норму 3,3 % проб. По микробиологическим – 13,5 %. 1,4 % проб превышали показатели на антибиотики. 417 проб «молочки» не соответствовали санитарно-химическим требованиям. 185 – радиологическим.

На ГМО было исследовано 43 пробы. Нарушений не зафиксировали.

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21 партия молочной продукции весом 84 кг была изъята. Причинами стали отсутствие маркировки и истёкший срок годности.

На предпринимателей-нарушителей были заведены дела об административных нарушениях.
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Источник: bash.news

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