В России с 1 августа повысятся цены на бытовой газ
| 17 июл 2020 | 14:33
В России повысятся цены на газ, сообщает РИА «Новости». Это следует из документа, опубликованного на сайте ФАС. Цены на газоснабжение для населения будут проиндексированы.
Федеральная антимонопольная служба поручила утвердить с 1 августа оптовые цены на газ, предназначенный для дальнейшей реализации населению.
Теперь для жителей Башкирии цена на газ составит 3728 рублей за 1000 кубометров.
Ранее сообщалось, о том, что жителей России ждут повышение пенсий, новые льготы и надбавки.
Источник:
i-gazeta.com
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