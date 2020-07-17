В России с 1 августа повысятся цены на бытовой газ

| 17 июл 2020 | 14:33

В России повысятся цены на газ, сообщает РИА «Новости». Это следует из документа, опубликованного на сайте ФАС. Цены на газоснабжение для населения будут проиндексированы.







Федеральная антимонопольная служба поручила утвердить с 1 августа оптовые цены на газ, предназначенный для дальнейшей реализации населению.



Теперь для жителей Башкирии цена на газ составит 3728 рублей за 1000 кубометров.

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Сообщается, что повышение цен на газ планировалось в июле. Однако из-за ситуации с коронавирусом индексация была заморожена.Ранее сообщалось, о том, что жителей России ждут повышение пенсий, новые льготы и надбавки



