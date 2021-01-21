В Башкирии назвали самый подорожавший с января продукт

| 21 янв 2021 | 10:40

В Башкирии с 2021 года начали стремительно расти цены на продукты. Об этом заявили специалисты Башстата. Они провели мониторинг цен с 11 по 18 января.







Самым подорожавшим продуктом этой недели стало сливочное масло. Цена за килограмм продукта в среднем выросла на 8 рублей. Следующую позицию занял черный байховый чай. Его стоимость увеличилась на 7 рублей. Поднялась стоимость овощей. Картофель, белокочанная капуста и морковь подорожали почти на 1 рубль. На столько же увеличилась цена на рис, сметану, вермишель и молоко.

А вот самым подешевевшим продуктом стали свежие огурцы. В среднем цена за килограмм снизилась почти на 6 рублей. Колбасные изделия также стали доступнее. Например, стоимость полукопченной колбасы уменьшилась на 5 рублей, а вареной – на 3. По данным специалистов, подешевели глазированные шоколадные конфеты и карамель. В среднем цена за килограмм лакомств снизилась на 2 рубля. Уменьшилась стоимость говядины, баранины, рыбы, а также сыров и куриных яиц. Цена на ряд этих продуктов снизилась на 1 рубль.

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