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В Минторге Башкирии объяснили, почему резко подорожали картофель и морковь

В Минторге Башкирии объяснили, почему резко подорожали картофель и морковь

10:28, 26 июн 2021

Стоимость обычно доступных для всех овощей в Башкирии начала увеличиваться весной 2021 года. Ситуация остается на таком же уровне и летом. Так, по данным Башстата, с 7 по 15 июня стоимость килограмма картофеля и моркови выросла на 22% и 12% соответственно. Редакция «КП-Уфа» решила обратиться в Минторг Башкирии, дабы выяснить, из-за чего произошел рост розничных цен.

- Рост цен на эти товары наблюдается ежегодно. Он связан со снижением товарных остатков и переходом на овощи нового урожая, который оказался ниже, чем в предыдущие периоды. Также наблюдается отставание сбора и поставок указанных культур раннего сорта из-за поздней весны на юге России, - рассказали в министерстве.

Еще одним фактором увеличения цены на овощи чиновники назвали влияние пандемии.

- На фоне ослабления курса рубля увеличился спрос на мировом рынке. Подорожала рабочая сила, поскольку для сбора и подготовки товара в большинстве хозяйств использовалась сила из стран ближнего зарубежья, - отвечают специалисты Минторга Башкирии.

Корректировку цен на овощи в министерстве ожидают по мере сбора нового урожая.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии  сильно подорожала морковь и подешевели огурцы и помидоры.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: pixabay

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