В Башкирии в детдоме обнаружили партию фальсифицированного масла

14:05, 11 ноя 2021

В Башкирии в Серафимовский детский дом – интернат поступило фальсифицированное масло. О нарушении сообщили в пресс-службе Россельхознадзора республики.







Поддельный продукт был маркирован как «масло сливочное крестьянское с массовой долей жира 72,5%». Однако отобранные пробы были исследованы в Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ и после экспертизы было установлено, что он не соответствует требованиям нормативных документов. В образцах отсутствовали масляная, каприловая, капроновая кислоты, присущие для молочных жиров.



Специалисты сделали вывод, что это не сливочное масло. В настоящее время подделку изъяли из оборота и утилизировали.

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Фото: pexels.com