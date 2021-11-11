В Башкирии в детдоме обнаружили партию фальсифицированного масла
14:05, 11 ноя 2021
В Башкирии в Серафимовский детский дом – интернат поступило фальсифицированное масло. О нарушении сообщили в пресс-службе Россельхознадзора республики.
Поддельный продукт был маркирован как «масло сливочное крестьянское с массовой долей жира 72,5%». Однако отобранные пробы были исследованы в Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ и после экспертизы было установлено, что он не соответствует требованиям нормативных документов. В образцах отсутствовали масляная, каприловая, капроновая кислоты, присущие для молочных жиров.
Специалисты сделали вывод, что это не сливочное масло. В настоящее время подделку изъяли из оборота и утилизировали.