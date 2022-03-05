В Башкирии в карбонате выявили антибиотик

09:10, 05 мар 2022

Пресс-служба Россельхознадзора проинформировала, что в замороженном карбонате торгового дома «Рощинский» обнаружили антибиотик.



По информации ведомства, результаты аналищов в пробах продукции показали наличие окситетрациклина. В Россельхознадзоре уточнили, что это является нарушением, так как наличие ветеринарных лекарственных препаратов в продукции не допускается.







В надзорном органе уточнили, что причиной попадания антибиотика в продукцию могли стать животные, которые поступили на убой из свинокомплекса «Башкирской мясной компании». По факту нарушения возбуждено административное дело. в отношении обоих предприятий.



Ранее стало известно, какие продукты подорожали в Башкирии за неделю.

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