В Башкирии могут ввести "сухой закон"

10:58, 14 мар 2022

В пяти населенных пунктах Башкирии могут ввести «сухой закон». Это деревни Верхнемурсаляево, Худайбердино и Салихово Кугарчинского района, а также села Якшимбетово и Якутово Куюргазинского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального госсобрания.







Отмечено, что местные жители приняли коллективное решение установить запрет на продажу спиртного. Согласно действующему законодательству это возможно через принятие республиканского закона, проект которого разрабатывает районный совет. Однако документ должен получить положительное заключение правительства республики и пройти оценку регулирующего воздействия.





В настоящее время разработанные законопроекты по локальному запрету на продажу спиртного находятся в правительстве республике.



Ранее сообщалось о том, что Министр торговли Башкирии Алексей Гусев объяснил, что сахар вернется на полки магазинов региона уже 11 марта.

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