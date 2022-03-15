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В Башкирии потребовали от «Пятерочки» снизить цены на куриные яйца

В Башкирии потребовали от «Пятерочки» снизить цены на куриные яйца

14:39, 15 мар 2022

Башкирское управление Федеральной антимонопольной службы России направило торговой сети «Пятерочка» предупреждение с требованием снизить до общего уровня цены на куриные яйца в магазинах Стерлитамакского района. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства 15 марта.

– В магазинах «Пятерочка» цены на куриные яйца завышены в Стерлитамакском районе, где торговая сеть занимает доминирующее положение, по сравнению с Уфой, где признаки доминирующего положения отсутствуют. – следует из заявления антимонополистов.


В ФАС пояснили, что закон о защите конкуренции запрещает хозяйствующим субъектам с доминирующим положением необоснованно устанавливать различные цены на один и тот же товар. Ведомство дало торговой сети 10 дней на исполнение предупреждения. Там добавили, что «держат ситуацию на особом контроле».

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: pexels
Теги: Стерлитамак
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