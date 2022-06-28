Власти Башкирии помогут садоводам вырастить картофель и овощи

09:50, 28 июн 2022

В Башкирии владельцы садов и огородов могут получить помощь от государства в виде субсидии на выращивание картофеля и овощей. Соответствующий документ вступит в силу с 1 января 2021 года, пишет РБК Уфа.







Субсидии будут двух видов. Предварительно, на продажу элитных семян ставка за гектар составит от 60 до 70 тысяч рублей. На производство картофеля и овощей — 4 тысячи рублей за тонну.



Также самозанятые, заключившие с переработчиком «агроконтракт», смогут получить аванс на покупку семян. А после уборки урожая государство компенсирует тому 50% затрат, но не более 5 млн рублей.



Кроме того, садоводы смогут продавать сельскохозяйственным потребительским кооперативам свою продукцию по рыночной цене. Часть стоимости товаров также компенсирует государство.

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