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Власти Башкирии помогут садоводам вырастить картофель и овощи

Власти Башкирии помогут садоводам вырастить картофель и овощи

09:50, 28 июн 2022

В Башкирии владельцы садов и огородов могут получить помощь от государства в виде субсидии на выращивание картофеля и овощей. Соответствующий документ вступит в силу с 1 января 2021 года, пишет РБК Уфа.



Субсидии будут двух видов. Предварительно, на продажу элитных семян ставка за гектар составит от 60 до 70 тысяч рублей. На производство картофеля и овощей — 4 тысячи рублей за тонну.

Также самозанятые, заключившие с переработчиком «агроконтракт», смогут получить аванс на покупку семян. А после уборки урожая государство компенсирует тому 50% затрат, но не более 5 млн рублей.

Кроме того, садоводы смогут продавать сельскохозяйственным потребительским кооперативам свою продукцию по рыночной цене. Часть стоимости товаров также компенсирует государство.

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Источник: www.proural.info
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