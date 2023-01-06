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Жительница Башкортостана удивилась ценам на хлеб

Жительница Башкортостана удивилась ценам на хлеб

12:06, 06 янв 2023

Жительница Башкирии удивилась ценам на хлеб в магазинах республики. Она рассказала, что сегодня одна буханка стоит от 40 рублей.



«У нас в Башкортостане столько зёрна, сколько продаем за границу. Почему у нас хлеб такой дорогой? Самый дешёвый 40 рублей и выше. И как должны выжить пенсионеры и многодетные. Ладно пенсионеры, одна булка хлеба на два дня, а многодетным за один раз булка, в день по 3-4 хлеба надо. И мука дорогая.

У нас сейчас магазины, как и везде «Магнит» «Монетка» и «Пятерочка». Я сегодня купила за 50 рублей, на ужин съели, а на завтрак уже нет. Во время засухи не было таких цен, правда давали по две булки хлеба в одни руки, и хватало нам.», — пожаловалась Зайтуна Н.


«Цены на хлеб и муку зависят от затрат производителей и продавцов на сырье, упаковку, коммунальные услуги, транспортные расходы, топливо и горюче-смазочные материалы. 

Контроль и надзор в сфере ценообразования ведет Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан. Вы можете напрямую обратиться в УФАС по РБ по телефону «горячей линии» 8(347)216-53-78″, — ответили в Минторге Башкирии.

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Источник: news102.ru
Теги: цены хлеб
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