В последнее время в интернете стали активно обсуждать появление на полках магазинов яиц, которые, возможно, являются искусственными и изготовлены в Китае. Эта новость вызывает опасения у покупателей, которые задаются вопросом, как отличить такие яйца от натуральных и насколько они безопасны для употребления в пищу.

Согласно сообщениям экспертов, искусственные яйца имеют ряд характерных признаков. В частности, они округлой формы, а их содержимое превращается в однородную массу при разбивании. При варке желток не приобретает синеватый оттенок, свойственный натуральным яйцам, а белок становится желтым и разваливается. Еще один отличительный признак — шероховатая текстура скорлупы, которая также блестит.

В то же время неясно, действительно ли такие яйца производятся в Китае или это лишь предположение. Китайские технологии используются по всему миру, поэтому существует риск, что под видом натуральных продаются поддельные яйца. Некоторые отмечают, что у них есть специфический запах и вкус.

Эта проблема вызывает беспокойство, особенно на фоне того, что власти не ужесточают контроль качества продуктов из-за опасения дефицита. Потребители обеспокоены тем, насколько такие яйца безопасны для здоровья. Специалисты призывают быть бдительными и осторожными.

Пока в магазинах Уфы продаются только яйца российских производителей. Самые дешевые — в «Окей» по 81 рубль за десяток. В «Ашане» высшая категория стоит 100 рублей, что на 30% ниже средней цены. В «Магните» минимальная цена 104 рубля, в «Пятерочке» — 110 рублей.

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Автор: Семен Подгорный