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Россиян огорошили новыми ценами на яйца

Россиян огорошили новыми ценами на яйца

В последнее время в России наблюдается тенденция к снижению цен на куриные яйца. Согласно заявлению исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз», за прошедшую неделю средняя цена за десяток яиц упала на 1,5%, до 131,62 рубля. Причиной этого стало снижение оптовых цен у производителей — на 2,5% для яиц первой категории и на 4,2% для яиц второй. Министерство сельского хозяйства также подтверждает, что ведет мониторинг ситуации.

В то же время, несмотря на рост поставок яиц от Объединенной зерновой компании, экспертный совет Госдумы выявил почти трехкратный рост нарушений в процессе производства по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают снижение цен с увеличением предложения и сокращением спроса. Однако значительный рост нарушений вызывает опасения в отношении качества продукции. Потребителям стоит задуматься о том, как эти изменения могут повлиять на безопасность и качество куриных яиц. С одной стороны, снижение цен положительно скажется на бюджете россиян, с другой — важно следить за соблюдением стандартов производства.

В регионах цены тоже заметно упали. К примеру, в Уфе в сети «Окей» десяток яиц стоит 81 рубль. В «Ашане» цена выше — 100 рублей. «Магнит» предлагает десяток за 103 рубля, «Пятерочка» — за 110. Таким образом, несмотря на положительную динамику цен, вопрос качества яиц остается открытым на фоне увеличения нарушений на производстве.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца цены
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