Эксперт назвал новые цены на яйца: они по-настоящему удивят уже весной

Непрерывный рост цен на продукты питания неизбежно вызывает беспокойство среди потребителей. Данная ситуация не обошла стороной и ценовую динамику на яйца в последние месяцы 2023 года. Как сообщил Федеральный орган государственной статистики, в годовом выражении стоимость данного продукта на территории Российской Федерации увеличилась более чем на 60%. Безусловно, такой резкий рост отразился на покупательской способности граждан, включая жителей Республики Башкортостан.

Тем не менее, эксперты отмечают и положительные тенденции в данном вопросе. По заявлению ассоциации «Руспродсоюз», уже в феврале цены на яйца снизились на 3%, установившись в среднем на уровне 129 рублей за десяток. Эксперты связывают такую динамику с комплексом мер, направленных на стабилизацию ценовой ситуации, включая увеличение импорта яиц и предоставление субсидий, а также льготного кредитования отечественным производителям.

Несмотря на это, экономические аналитики предупреждают о возможном повторном росте цен на яйца к наступлению мая. По прогнозам специалистов, стоимость десятка яиц может увеличиться на 3-4%, достигнув отметки 132-135 рублей в некоторых торговых сетях. Как отмечает ассистент кафедры политэкономии и истории экономической науки Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, такие ценовые колебания обусловлены как сезонными изменениями спроса, так и мерами по стабилизации рынка. Необходимо учитывать, что ежегодно к Пасхе наблюдается рост потребительского спроса на данный продукт.

В настоящее время покупатели могут наблюдать снижение цен на яйца, вызванное охлаждением спроса после новогодних праздников. Однако эксперты предупреждают, что ближе к маю ценовая ситуация может вновь измениться. Многие сетевые магазины уже предлагают скидки на этот продукт, что может быть хорошей новостью для потребителей. Например, в торговой сети «Ашан» десяток яиц в настоящее время продается по цене 90 рублей. В магазинах «Магнит» яйца категории С2 можно приобрести за 110 рублей. В сети «Окей» самые дешевые яйца теперь стоят 116 рублей.

Автор: Семен Подгорный