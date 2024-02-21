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Яйца начали продавать поштучно: известны новые цены

Яйца начали продавать поштучно: известны новые цены

09:15, 21 фев 2024

В последнее время на прилавках магазинов появилась новая тенденция — продажа куриных яиц поштучно. Как стало известно, магазины предложили своим покупателям необычный вариант: теперь каждый человек может приобрести отдельно одно куриное яйцо категории С1 всего за 11,99 рублей.

Одним из главных преимуществ такого способа реализации яиц является возможность купить необходимое количество без лишних трат. Неограниченное число яиц без упаковки позволяет любому покупателю самому сформировать нужный заказ, а стоимость за десяток в 120 рублей даже оказывается дешевле, чем приобретение упакованных яиц той же категории.

Вместе с тем, конкуренты из магазина «Магнит» тоже не остались в стороне. Здесь предлагаются к продаже яйца категории С1 в упаковках от 15 до 30 штук по цене от 200 до 400 рублей. Такое предложение может заинтересовать тех, кто предпочитает покупать яйца сразу в больших объемах. Как отмечается, стандартную упаковку из 10 яиц в Уфе можно приобрести от 80 рублей — такие цены наблюдались в магазине «Ашан».

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: яйца цены
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