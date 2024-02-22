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Яйца по цене ниже закупочной: крупнейшие сети шокируют покупателей «отрицательной наценкой»

Яйца по цене ниже закупочной: крупнейшие сети шокируют покупателей «отрицательной наценкой»

09:21, 22 фев 2024

В 2024 году на российском рынке куриных яиц наблюдается парадоксальная ситуация: крупные торговые сети, такие как X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнит», продают яйца по цене ниже, чем закупочная стоимость у поставщиков. Это явление, получившее название «отрицательная наценка», вызвало настоящий ажиотаж среди потребителей.

Стоит отметить, что данная тенденция является следствием целого ряда факторов. Во-первых, в 2023 году цены на яйца в стране значительно выросли (более чем в 1,5 раза), что стимулировало увеличение производства. Во-вторых, на рынок начал поступать товар из других стран, что также повлияло на снижение цен. В-третьих, государство активно поддерживает отрасль, субсидируя производство и предоставляя льготы птицефабрикам.

По данным Росстата, с начала 2024 года цены на яйца снизились в среднем на 2,58%. Начальник управления по взаимодействию с региональными органами власти X5 Group сообщил, что наценка на яйца категории С1-С2 стала отрицательной благодаря заключению долгосрочных контрактов с поставщиками.

Директор по взаимодействию с органами госвласти «Магнита» подтвердила эту информацию, отметив, что из 55 поставщиков только 15 согласились на долгосрочные контракты. Тем не менее, это позволило сохранить доступные цены для покупателей и обеспечить стабильное предложение на рынке.

В разных регионах цены на яйца могут немного отличаться. Например, в Уфе самые дешевые яйца можно купить в сети «Окей» — менее 93 рублей за десяток. В «Ашане» яйца категории С1-С2 стоят 100 рублей.

Яйца начали продавать поштучно: известны новые цены Яйца начали продавать поштучно: известны новые цены
Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: яйца цены
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