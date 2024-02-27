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На АЗС вводят тотальный контроль: заправлять будут не всех

На АЗС вводят тотальный контроль: заправлять будут не всех

14:26, 27 фев 2024

Владельцам автомобилей стоит быть готовыми к новым правилам заправки, которые вскоре будут введены на АЗС. Эти изменения коснутся многих заправочных станций, особенно тех, что находятся на границе с Республикой Казахстан.

Новые меры направлены на предотвращение дефицита топлива в стране. В рамках нововведений будут проводиться более строгие проверки точности заправки. За этим будут следить специальные лаборатории, отслеживая, чтобы объем топлива соответствовал оплаченному.

Допустимая погрешность будет минимальной – не более 120 мл. Это означает, что водителям больше не придется беспокоиться о недоливе.

В случае нарушения новых правил, как рядовые заправщики, так и руководство АЗС, будут оштрафованы. Поэтому автовладельцам важно следить за тем, чтобы процесс заправки соответствовал новым требованиям.

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Автор: Семен Подгорный, автор новостей сайта Newsbash.ru
Теги: топливо
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