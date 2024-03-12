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Импортные яйца преподнесут настоящий сюрприз: такого не ожидали

Импортные яйца преподнесут настоящий сюрприз: такого не ожидали

09:23, 12 мар 2024

В попытке стабилизировать цены на куриные яйца, которые в прошлом году взлетели на 60%, Россия прибегла к импорту из соседних стран. Эта мера, похоже, приносит свои плоды, поскольку наблюдается значительный приток яичной продукции через российские границы.

Республика Беларусь стала лидером в этом яичном изобилии, отгрузив в Россию 148 миллионов яиц только к 11 марта текущего года. Поразительно, но эта цифра в 2,7 раза превышает показатели за аналогичный период 2023 года, что свидетельствует о стремительном росте белорусских поставок. Российская служба сельскохозяйственного надзора Россельхознадзор с оптимизмом сообщила эти впечатляющие данные.

Не отстают от Беларуси и другие соседи России. Так, Азербайджан, начавший экспорт яиц в декабре прошлого года, демонстрирует устойчивую тенденцию роста. Только за прошлую неделю через пограничный пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» в Россию было ввезено 3,9 миллиона азербайджанских яиц, а общий объем поставок из этой закавказской республики достиг внушительной отметки в 20,1 миллиона штук.

Турецкие производители также воспользовались открывшимися возможностями, обеспечив с начала года импорт 12,3 миллионов яиц на российский рынок. Столь активные зарубежные поставки стали возможны благодаря решению российских властей обнулить импортные пошлины на яйца в первой половине 2024 года. Этот шаг призван помочь сдержать рост цен и обеспечить доступность яичной продукции для широких слоев населения.

По данным Росстата, в предыдущем 2023 году ценники на куриные яйца в России значительно подскочили, что и спровоцировало необходимость привлечения иностранных поставщиков. Однако благодаря принятым мерам уже в январе 2024 года розничные цены немного просели — на 1,8%. При этом внутреннее производство яиц демонстрирует позитивную динамику: на сельхозпредприятиях оно увеличилось на 1,9%, а во всех категориях хозяйств — на 1,2%.

В Уфе, столице Башкортостана, самые бюджетные яйца сейчас можно приобрести в гипермаркете «Ашан» — всего за 80 рублей за десяток категории С2. В торговых сетях «Окей» и «Перекресток» минимальные цены составляют 93 и 100 рублей соответственно. Приток иностранной продукции должен способствовать дальнейшему удешевлению яичных деликатесов на прилавках уфимских магазинов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца цены
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