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Яйца показали стойкость: цены в магазинах по-настоящему удивили

Яйца показали стойкость: цены в магазинах по-настоящему удивили

09:15, 15 мар 2024

Прошедшая неделя преподнесла потребителям настоящий сюрприз: цены на яйца практически не сдвинулись с места, подешевев всего на крохотные 0,01% и составив в среднем 117,49 рублей за десяток.

Подобная стойкость контрастирует с заверениями чиновников о грядущем более стремительном снижении стоимости яиц. С начала года цены опустились примерно на 5%, что само по себе не выглядит впечатляющим на фоне их прошлогоднего скачка более чем на 80%.

Специалисты видят мало предпосылок для существенного удешевления продукции. Ключевые факторы производства — инкубационные яйца и вакцины для птицы — в значительной степени завозятся из-за рубежа, и их стоимость номинирована в валюте. При этом растущий спрос опережает увеличение предложения, подогревая ценники.

Для тех, кто хочет сэкономить на яичных покупках, наиболее привлекательные расценки на сегодня предлагает сеть «Окей» — десяток яиц категории С2 здесь можно приобрести всего за 93 рубля. Чуть более высококачественная категория С1 обойдется в 106 рублей. Следом идет «Ашан» с минимальной ценой в 110 рублей, а в «Магните» самые доступные яйца нельзя купить дешевле 100 рублей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: яйца цены
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