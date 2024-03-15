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Цены на бензин обновили рекорд: что будет на заправках завтра

Цены на бензин обновили рекорд: что будет на заправках завтра

10:39, 15 мар 2024

На фоне растущего спроса на топливо и проблем в сфере нефтепереработки России грозит настоящий бензиновый кризис. Биржевые цены на бензин марки АИ-95 достигли беспрецедентного максимума, преодолев отметку в 60 тысяч рублей за тонну. Это событие стало первым в своем роде с сентября прошлого года и вызвало серьезную тревогу среди участников топливного рынка.

Вслед за АИ-95 резкий скачок цен затронул и другие виды моторного топлива. Стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива также устремилась вверх, хотя пока не достигла исторических максимумов. Причиной столь стремительного роста называют затруднения на российских нефтеперерабатывающих заводах.

Несмотря на повышенный спрос, производство топлива сталкивается с многочисленными препятствиями. Так, одно из крупнейших предприятий страны «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» уже пострадало от аварийной ситуации, нарушившей стабильность поставок.

В экспертном сообществе все громче звучат тревожные голоса. Игорь Юшков из Финансового университета подчеркивает, что ситуация с бензином особенно сложная. Россия производит объемы, лишь покрывающие внутренний спрос, а любой сбой грозит дефицитом на рынке. Сергей Кондратьев из Института энергетики предупреждает, что остановка установок первичной переработки нефти хотя бы на несколько недель способна критически снизить выпуск бензина и спровоцировать резкий скачок цен.

На фоне всех этих негативных тенденций нефтяным гигантам пока удается сдерживать розничные цены для рядовых автомобилистов. С начала года они едва повысились. Так, АИ-92 на заправках «Башнефти» сейчас отпускается по 49 рублей за литр, а литр дизтоплива стоит 61,4 рубля. Впрочем, уже во второй половине марта ситуация может измениться. Ведущие эксперты призывают готовиться к возможному топливному кризису и продолжению неуклонного роста цен на бензин.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: цены бензин
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