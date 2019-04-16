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Бирский район присоединится к Всероссийскому Дню заботы о памятниках истории и культуры

Добавлено: 16.04.19
Просмотров: 72
Рубрика: Общество / Культура
Теги: Бирский район
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Бирский район присоединится к Всероссийскому Дню заботы о памятниках истории и культуры

Бирский район 20 апреля присоединится к Всероссийскому Дню заботы о памятниках истории и культуры, приуроченному к Международному дню памятников и исторических мест. Мероприятие проходит в рамках программы «Волонтеры культуры» нацпроекта «Культура», сообщает сайт Newsbash.ru.

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В проекте примут участие волонтеры, сотрудники учреждений культуры и образования, студенты Бирского филиала БашГУ и другие неравнодушные горожане. Для проведения мероприятия выбраны здание Городской управы и Каменный особняк Морозовой, которые являются объектами культурного наследия, памятниками истории и архитектуры, сообщили в министерстве культуры РБ.

Всего на территории муниципалитета находится 112 памятников истории и архитектуры, из которых 27 памятников имеют официальный статус и 85 выявленных памятников. Большую историческую и научную ценность представляют 76 памятников археологии, среди которых — Биктимировское городище, Бирское (Чёртово) городище, Бирский могильник. Среди памятников археологии 9 имеют официальный статус. Особые статусы имеют так же 4 особо охраняемые природные территории.

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