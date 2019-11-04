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В Башкирии появится новый праздник - День национального костюма

Добавлено: 04.11.19
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Рубрика: Общество / Культура
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В Башкирии появится новый праздник - День национального костюма

Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра Правительства республики Андрей Назаров во время выступления в ГКЗ «Башкортостан». Там сегодня проходила выставка умельцев и народов республики, а на сцене — выступления творческих коллективов.


Андрей Назаров зачитал поздравление Главы Башкортостана Радия Хабирова, в котором, в частности, отмечается:

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«Мир и согласие для нашего края, где веками единой семьей живут представители более ста народов, несёт глубинный нравственный смысл, придает нам новые силы для движения вперёд. Все мы – очень разные. Но одинаково горячо любим Родину, вместе преодолеваем трудности, приумножаем общие успехи нашей страны, работаем для её будущего».
Андрей Назаров рассказал, что Правительством подготовлены документы для учреждения нового праздника – Дня национального костюма. Он будет отмечаться два раза в год – в третью пятницу апреля и вторую пятницу сентября.
– В нашей республике живут представители 164 национальностей. У каждой из них есть свои исторические и культурные особенности. Праздник национального костюма народов Башкортостана даст возможность ещё раз обратиться к истории и культуре наших предков, продвигать непреложные нравственные ценности среди подрастающего поколения, – подчеркнул первый вице-премьер.

Перед началом торжественного собрания Андрей Назаров осмотрел выставку изделий декоративно-прикладного творчества и традиционных ремёсел. На ней были представлены экспозиции историко-культурных центров Дома дружбы народов Башкортостана. Мастера по изготовлению национальных костюмов, музыкальных инструментов, другой продукции продемонстрировали лучшие образцы своей работы. Национальный музей Республики Башкортостан впервые выставил оружие XVII века, а также ознакомил гостей с новым проектом – виртуальной юртой.

Праздничное мероприятие завершилось концертом творческих коллективов и исполнителей республики.
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Источник: gtrk.tv
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