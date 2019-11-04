В Башкирии появится новый праздник - День национального костюма
Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра Правительства республики Андрей Назаров во время выступления в ГКЗ «Башкортостан». Там сегодня проходила выставка умельцев и народов республики, а на сцене — выступления творческих коллективов.
Андрей Назаров зачитал поздравление Главы Башкортостана Радия Хабирова, в котором, в частности, отмечается:
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Перед началом торжественного собрания Андрей Назаров осмотрел выставку изделий декоративно-прикладного творчества и традиционных ремёсел. На ней были представлены экспозиции историко-культурных центров Дома дружбы народов Башкортостана. Мастера по изготовлению национальных костюмов, музыкальных инструментов, другой продукции продемонстрировали лучшие образцы своей работы. Национальный музей Республики Башкортостан впервые выставил оружие XVII века, а также ознакомил гостей с новым проектом – виртуальной юртой.
Праздничное мероприятие завершилось концертом творческих коллективов и исполнителей республики.
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