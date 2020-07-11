В Бирске стартовал ремесленный проект "Путь к мечте"

Бирский район | 11 июл 2020 | 14:33

Проект "Путь к мечте" является продолжением Школы ремесел, которая приобщила к новой профессии свыше тысячи жителей Башкирии различных возрастов. Уже не в первый раз Ремесленная палата республики выигрывает президентский грант на проведение обучающих мероприятий. В конце 2019 года она запустила цикл курсов, семинаров, мастер-классов.







Первой выездной площадкой в 2020 году стал город Бирск. Он собрал творческих людей в мастерской "Четыре стихии". Здесь провели обучающий мастер-класс по художественной обработке глины, а именно гончарному делу и ручной лепке.

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В парке "Берендей" была проведена презентация авторских кукол ручной работы и лекция "Из жизни кукол. Как нам прожить без игрушек?".В завершении для участников проекта будет проведена экскурсия по городу. Кроме того, их познакомят с достопримечательностями района.





Источник: администрация Бирского района

Фото: администрация Бирского района