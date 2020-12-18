В Стерлибашевском районе открыли современный киноконцертный зал

Стерлибашевский район | 18 дек 2020 | 09:38

В Башкирии в селе Стерлибашево, где проживает 17 тысяч человек, открылся киноконцертный зал, где 264 кресла. До этого сельчане, чтобы посмотреть кино, выезжали в близлежащие города республики.







В 2007 году здесь перестали показывать кино, так как здание было в аварийном состоянии, а оборудование устарело. И в 2009 году местная киносеть перестала работать. Дом культуры райцентра принял участие в программе отбора организаций населенных пунктов с численностью населения до 500 человек, которым выделяют деньги для показа национальных фильмов. На средства гранта закупили современное кинооборудование, профессиональная мебель, звуковое оборудование и 3D-очки.



По данным минкультуры РБ, всего в Башкортостане откроются шесть кинозалов: два - в Давлеканово, по одному - в Иглино, Раевском, Чекмагуше и Стерлибашево. На модернизацию каждого кинозала выделено около пяти млн рублей на безвозвратной основе.

- Задача министерства культуры и администрации района – создать достойные условия, а зрителям предстоит наполнить кинотеатр яркой жизнью, - сказала министр культуры Башкирии Амина Шафикова.

Ранее сообщалось о том, что Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о запуске новой электростанции в Стерлибашевском районе.





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