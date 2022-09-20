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Губин намерен петь шансон и возьмет псевдоним Андрей Губа

Губин намерен петь шансон и возьмет псевдоним Андрей Губа

10:43, 20 сен 2022

Об Андрее Губине, уроженце Уфы, уже давно не слышно – долгое время он не появлялся на публике, потом заявил о тяжелой болезни. Сейчас же стали известны позитивные новости – звезда 90-ых снова запел и даже готов выступать на корпоративах и других мероприятиях. Только вот попса в прошлом – стиль певца изменился полностью.



Как пишет «Экспресс газета», шоумен Стас Барецкий сообщил журналистам, что с недавних пор тесно сотрудничает с Губиным, и мальчик-бродяга вернется на большую сцену в октябре 2022 года. Андрей выпустит новый альбом, петь будет шансонье и возьмет псевдоним – Андрей Губа.

- Говорит, под Губиным уже не хочет. Будет теперь носить черный костюм, цепочку и кепочку, - поделился Барецкий с изданием.

Звезда намерена много зарабатывать – за свое выступление, которое продлится 40 минут, он ждет пять миллионов. В репертуаре будут новые песни, а также старые хиты «Лиза» и легендарный «Мальчик-бродяга».


Есть и особое условие – если артисту станет нехорошо, он должен иметь право покинуть мероприятие раньше оговоренного времени. Но при этом Барецкий утверждает, что певец нормально работает на студии и совершенно не страдает.

Напомним, что в прошлом году в октябре Губин в эфире радио «КП» заявил, что хочет умереть, что устал мучиться от болезни. Благо, трудности позади, и скоро все услышат нового Губина.

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Источник: www.ufa.kp.ru
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