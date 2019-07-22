В Башкирии запустили мобильное приложение для записи пациентов «К-Врачу»

Минздрав Башкирии сообщил о введении мобильного приложения Единого медицинского портала РБ «К-Врачу». С помощью сервиса можно будет записаться на прием с учетом прикрепления к больнице или поликлинике, а также воспользоваться информацией по оказанию медпомощи, сообщает сайт Newsbash.ru.





Приложение используется без прохождения процедуры регистрации. Для того, чтобы войти в личный кабинет, нужно воспользоваться логином и паролем учетной записи на Госуслугах.

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В личном кабинете доступны сведения о медорганизациях республики и прикреплении к ним, расписании врачей, полисе ОМС. Также введена функция просмотра электронной медицинской карты.В разделе «Медицинская карта» доступен перечень всех медицинских услуах, оказанных с 1 января 2017 года, и их стоимость.Ссылки для скачивания приложения на iOS и Android.