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Износ медицинского оборудования в Башкирии составляет 84 процента

Добавлено: 12.09.19
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Износ медицинского оборудования в Башкирии составляет 84 процента

В медицинских организациях республики износ диагностического оборудования составляет 84%, сообщает сайт Newsbash.ru.

Из 1047 имеющихся в наличии у 670 единиц оборудования доля износа составляет 100%. При этом флюорографы изношены на 92%, маммографы – 87%, томографы – 86%, аппараты МРТ – 85%, УЗИ – 82%, ангиографы – 61%. И.о. министра здравоохранения Башкортостана Максим Забелин в своем выступлении на последнем «Здравчасе» рассказал, что в этом году списано 4 томографа (на сумму 88,7 млн рублей), 2 флюорографа (на 6,8 млн) и 34 аппарата УЗИ (на 118,2 млн).

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Вместе с тем, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» идет оснащение больниц и поликлиник современным высокотехнологичным оборудованием. Больница скорой медицинской помощи, городская клиническая больница №13 города Уфы, Белорецкая центральная районная клиническая больница и Республиканский кардиоцентр уже до конца 2019 года получат магнитно-резонансный и рентгеновский компьютерные томографы, диагностические комплексы для УЗИ, аппарат для искусственной вентиляции легких, ангиографы.

В поликлинике №13 Уфы появились два портативных аппарата УЗИ. Инновационные технологии совершенного оборудования позволяют получать изображение высокого качества. К тому же они просты в управлении: нажатием всего одной кнопки происходит автоматическая настройка изображения исследуемого органа.

Сразу несколько детских медучреждений — РДКБ, больница №17 и детские поликлиники №№ 2, 3, 4, 6 Уфы получили современное офтальмологическое оборудование — бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией. Он предназначен для щадящего и очень тщательного исследования глазного дна в офтальмологических кабинетах: без медикаментозного расширения зрачка.

Идет обновление кабинетов рентгена, обновление парка оборудования ультразвуковой диагностики, эндоскопического оборудования, рассказал Максим Забелин.

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