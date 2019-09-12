Износ медицинского оборудования в Башкирии составляет 84 процента
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В медицинских организациях республики износ диагностического оборудования составляет 84%, сообщает сайт Newsbash.ru.
Из 1047 имеющихся в наличии у 670 единиц оборудования доля износа составляет 100%. При этом флюорографы изношены на 92%, маммографы – 87%, томографы – 86%, аппараты МРТ – 85%, УЗИ – 82%, ангиографы – 61%. И.о. министра здравоохранения Башкортостана Максим Забелин в своем выступлении на последнем «Здравчасе» рассказал, что в этом году списано 4 томографа (на сумму 88,7 млн рублей), 2 флюорографа (на 6,8 млн) и 34 аппарата УЗИ (на 118,2 млн).
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В поликлинике №13 Уфы появились два портативных аппарата УЗИ. Инновационные технологии совершенного оборудования позволяют получать изображение высокого качества. К тому же они просты в управлении: нажатием всего одной кнопки происходит автоматическая настройка изображения исследуемого органа.
Сразу несколько детских медучреждений — РДКБ, больница №17 и детские поликлиники №№ 2, 3, 4, 6 Уфы получили современное офтальмологическое оборудование — бинокулярный офтальмоскоп для обратной офтальмоскопии с налобной фиксацией. Он предназначен для щадящего и очень тщательного исследования глазного дна в офтальмологических кабинетах: без медикаментозного расширения зрачка.
Идет обновление кабинетов рентгена, обновление парка оборудования ультразвуковой диагностики, эндоскопического оборудования, рассказал Максим Забелин.
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