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Минздрав рассказал, чем лечить симптомы коронавируса

Добавлено: 30.01.20
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Рубрика: Общество / Здравоохранение
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Минздрав рассказал, чем лечить симптомы коронавируса

В рекомендации Минздрава входит, что для лечения симптомов коронавируса входит Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте ведомства. 

Сообщается, что после излечения не исключается повторное заражение. Терапия этими лекарствами купирует лихорадку, обеспечивает терапию ринита и ринофарингита  и комплексную терапию бронхита.

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В документе прописано, что инкубационный период коронавируса составляет от 2 дней до 14 суток. Для него характерно наличие симптомов острой респираторной вирусной инфекции: повышение температуры тела и кашель. Клинически болезнь проявляется в виде сепсиса и пневмонии с дыхательной недостаточностью. 

Пациентов с подозрением необходимо опросить о посещении в течение двух недель до появления симптомов «эпидемически неблагополучных по 2019-nCoV стран и регионов», передает газета. Больного нужно обследовать: пальпировать лимфатические узлы, сделать биохимический анализ крови, рентген органов грудной клетки, ЭКГ, компьютерную томографию легких.

В Уфе пока что случаев заражения коронавирусом нет. Однако есть сообщения о пассажирах с подозрением на наличие заболевания. К настоящему моменту известно о госпитализации с признаками болезни 12 человек. Правда сейчас все подозрения сняты.
 
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Источник: gorobzor.ru
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