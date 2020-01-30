Минздрав рассказал, чем лечить симптомы коронавируса

В рекомендации Минздрава входит, что для лечения симптомов коронавируса входит Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте ведомства.





Сообщается, что после излечения не исключается повторное заражение. Терапия этими лекарствами купирует лихорадку, обеспечивает терапию ринита и ринофарингита и комплексную терапию бронхита.



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В документе прописано, что инкубационный период коронавируса составляет от 2 дней до 14 суток. Для него характерно наличие симптомов острой респираторной вирусной инфекции: повышение температуры тела и кашель. Клинически болезнь проявляется в виде сепсиса и пневмонии с дыхательной недостаточностью.Пациентов с подозрением необходимо опросить о посещении в течение двух недель до появления симптомов «эпидемически неблагополучных по 2019-nCoV стран и регионов», передает газета. Больного нужно обследовать: пальпировать лимфатические узлы, сделать биохимический анализ крови, рентген органов грудной клетки, ЭКГ, компьютерную томографию легких.В Уфе пока что случаев заражения коронавирусом нет. Однако есть сообщения о пассажирах с подозрением на наличие заболевания. К настоящему моменту известно о госпитализации с признаками болезни 12 человек. Правда сейчас все подозрения сняты.