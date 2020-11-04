Врач ковид-госпиталя в Уфе Глеб Глебов рассказал о 2 патологиях сопровождающих коронавирус

Коронавирус в Башкирии | 04 ноя 2020 | 11:47

Врач из уфимского ковид-госпиталя, расположенного в Зубово, рассказал об основной опасности коронавирусной инфекции. Как объяснил Глеб Глебов в своих соцсетях, у коронавируса есть две патологии, получившие название брадикининового и цитокинового шторма.







Так, при цитокиновом шторме в организме происходит выработка большого количества медиаторов воспаления, которые приводят к активации иммунных клеток и высвобождению последними новой порции медиаторов. Это происходит из-за неконтролируемой положительной обратной связи между этими процессами.

«Если проще, то наши иммунные клетки сами начинают сходить с ума и убивать наш организм, этим обусловлено повышение температуры (которое не купируется парацетомолом) и поражение всех органов», – объяснил Глебов.

При таком состоянии пациентам назначают дексаметазон строго под наблюдением врача, так как у препарата много противопоказаний – например, сахарный диабет. Также в клинике применяется ряд других блокаторов цитокинового шторма.



При брадикининовом шторме происходит повышение концентрации брадикинина, это объясняет многие симптомы пациентов с COVID-19 – сухой кашель, утомляемость. Также у пациентов происходит расширение сосудов с последующей гипотонией, повышение сосудистой проницаемости. Кроме того, тканевая жидкость с гиалуроновой кислотой образуют гидрогель в просвете альвеол легких – это вызывает дыхательную недостаточность, при таком состоянии ИВЛ неэффективна. Врач отметил, что при таком состоянии в 95 процентах случаев у пациента нет бактериальной пневмонии.









«Это не простое воспаление легких и не лечится антибиотиками! Антибиотиками лечат осложнение в виде бактериальной пневмонии, если она подключается в дальнейшем! Основная терапия – это антикоагулянты! Именно поэтому мы стараемся не проводить инфузионную терапию без особых показаний, так как она вызывает дополнительный отек легких и мозга», – заключил Глебов.

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Фото: docglebov / Instagram.com