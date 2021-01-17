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Врач из Уфы Глебов рассказал, почему не будет вакцинироваться от коронавируса

Врач из Уфы Глебов рассказал, почему не будет вакцинироваться от коронавируса

Коронавирус в Башкирии | 17 янв 2021 | 10:32

Уфимский врач ковид-госпиталя Глеб Глебов объяснил, что будет вакцинироваться из-за большого количества антител к коронавирусу в крови.



Напомним, что Глебов стал, пожалуй, самым известным медиком из уфимского ковид-госпиталя в Зубово. Он совмещает врачебную практику и активность в интернете. Глебов простым языком объясняет подписчикам сложные факты об опасном вирусе и его последствиях.

Накануне, во время одного из прямых эфиров в Инстаграме, доктор объяснил, почему не будет делать прививку от коронавируса. Никакой теории заговора в отказе от вакцинации Глебова нет – дело в том, что в крови у доктора уже есть большое количество антител к опасному вирусу.


- Принимая решение о вакцинации обязательно пройдите тест на наличие антител. Многие даже не знают, что они есть в крови, так как переболели бессимптомно.
Ранее сообщалось о том, что вирусологи рекомендовали вакцинироваться даже переболевшим коронавирусом россиянам.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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