Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии заработала горячая линия по коронавирусу и разработан план на случай массовых заболеваний

В Башкирии заработала горячая линия по коронавирусу и разработан план на случай массовых заболеваний

Добавлено: 13.03.20
Просмотров: 13
Рубрика: Общество / Здравоохранение
Комментарии (0)
В Башкирии заработала горячая линия по коронавирусу и разработан план на случай массовых заболеваний

Министерство здравоохранения республики разработало план на случай массовых заболеваний коронавирусом в регионе.

Об этом «Вестям» сообщил глава ведомства Максим Забелин. Отмечается, что неотложная помощь будет в полном объеме оказываться всем нуждающимся. Дополнительное размещение койко-мест для заболевших предусмотрено в 8-й и 18-й больницах города. 

Стало известно, сколько человек госпитализировали в Башкирии с подозрением на коронавирус

Читайте также:

Стало известно, сколько человек госпитализировали в Башкирии с подозрением на коронавирус
Глава регионального минздрава отметил, что на сегодняшний день в республике достаточное количество лекарственных препаратов и аппаратов искусственной вентиляции легких. Сотрудники обеспечены всеми средствами защиты. 

Добавим, что с сегодняшнего дня в республике заработала «горячая линия», на которой специалисты Минздрава ответят на все вопросы, связанный с распространением нового вируса. 8-342-286-58-27.

Из-за неблагополучной ситуации, связанной с новым коронавирусом в мире, Управление Роспотребнадзора по Башкирии разработало пошаговую инструкцию по профилактике коронавирусной инфекции

Источник: gtrk.tv
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Башкирии усилят санитарно-карантинный контроль из-за пандемии коронавируса
Здравоохранение
В Башкирии усилят санитарно-карантинный контроль из-за пандемии коронавируса
Коронавирус: симптомы и профилактика - рекомендации Роспотребнадзора
Здравоохранение
Коронавирус: симптомы и профилактика - рекомендации Роспотребнадзора
«Мы готовы к любым последствиям»: Радий Хабиров о ситуации с коронавирусом
Политика
«Мы готовы к любым последствиям»: Радий Хабиров о ситуации с коронавирусом
В России создадут штаб по коронавирусу
Политика
В России создадут штаб по коронавирусу
Радий Хабиров призвал "отслеживать любой сигнал с мест, когда сообщают, что нет необходимых лекарств"
Здравоохранение
Радий Хабиров призвал "отслеживать любой сигнал с мест, когда сообщают, что нет необходимых лекарств"
Максим Забелин рассказал о решении проблем кадрового дефицита в медучреждениях Башкирии
Здравоохранение
Максим Забелин рассказал о решении проблем кадрового дефицита в медучреждениях Башкирии
Стало известно, при каких условиях будет объявляться карантин по гриппу в школах Башкирии
Образование
Стало известно, при каких условиях будет объявляться карантин по гриппу в школах Башкирии
В Башкирии открыта «горячая линия» по безопасности школьных товаров
Образование
В Башкирии открыта «горячая линия» по безопасности школьных товаров
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: