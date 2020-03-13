В Башкирии заработала горячая линия по коронавирусу и разработан план на случай массовых заболеваний

Министерство здравоохранения республики разработало план на случай массовых заболеваний коронавирусом в регионе.
Об этом «Вестям» сообщил глава ведомства Максим Забелин. Отмечается, что неотложная помощь будет в полном объеме оказываться всем нуждающимся. Дополнительное размещение койко-мест для заболевших предусмотрено в 8-й и 18-й больницах города.
Глава регионального минздрава отметил, что на сегодняшний день в республике достаточное количество лекарственных препаратов и аппаратов искусственной вентиляции легких. Сотрудники обеспечены всеми средствами защиты.
Добавим, что с сегодняшнего дня в республике заработала «горячая линия», на которой специалисты Минздрава ответят на все вопросы, связанный с распространением нового вируса. 8-342-286-58-27.