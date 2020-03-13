В Башкирии заработала горячая линия по коронавирусу и разработан план на случай массовых заболеваний

Министерство здравоохранения республики разработало план на случай массовых заболеваний коронавирусом в регионе.







Об этом «Вестям» сообщил глава ведомства Максим Забелин. Отмечается, что неотложная помощь будет в полном объеме оказываться всем нуждающимся. Дополнительное размещение койко-мест для заболевших предусмотрено в 8-й и 18-й больницах города.